Pri Medjevasi je včeraj med delom na polju moški našel staro bombo. Takoj je poklical na enotno številko za klic v sili 112. Na kraj so prispeli policisti iz Devina, ki so območje zavarovali in obvestili bombne tehnike. Slednji so ugotovili, da gre za še delujoč in torej nevaren 75-milimetrski topniški izstrelek iz prve svetovne vojne z nameščeno varovalko. Z veliko previdnosti so ga odstranili in ga prenesli na varno območje, kjer so ga razstrelili.