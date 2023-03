Med hrvaškimi sodobnimi pesniki

V Italiji o njih vedo bolj malo, čeprav gre za spretne in zanimive mojstre besede, ki so ustvarjali v tesnem sozvočju z različnimi evropskimi literarnimi tokovi zadnjega stoletja. Tržaška hrvaška skupnost (Hrvatska zajednica u Trstu) bo marca in aprila skušala vrzel napolniti s tremi tematskimi srečanji. Italijanskemu občinstvu bo prvič približala sodobne hrvaške pesnike od začetka 20. stoletja do danes.

Tem je treba pravzaprav dodati še današnjo predstavitev dogodkov v polni kavarni San Marco, ki je ob svetovnem dnevu poezije potekala v obliki odprtega izmenjavanja mnenj z navzočimi.

Niz, ki bo stekel pod okriljem Občine Trst, so si zamislili predsednik hrvaške skupnosti Damir Murković, Marijana Šutić in zagrebški italijanist Mladen Machiedo. Slednji bo tudi vodil posamezna srečanja in uteleša sam duh niza, ki v ospredje postavlja željo po medsebojni izmenjavi in dialogu različnih kultur. Hrvaški književnosti se je poklicno približal v zrelih letih, ko je začel prevajati poezije Nikole Šopa. Kot prevajalec in literarni kritik pa se suvereno giba tudi v svetu francoske književnosti, iz katere je diplomiral ob italijanski literaturi in jeziku ter španski in portugalski literaturi. Sam namreč verjame v pojem množenja domovin, je orisal.

Jutri ob 18. uri bo v knjigarni Lovat opisal glavne napotke, ki jih potrebujejo bralci, da sežejo po policah sodobne hrvaške poezije. Z njim bosta predavala Diego Bertelli in Carlo Selan.