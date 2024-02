Med izvajanjem nadzora naleteli na manjše število vinjenih voznikov

V prostorih tržaške občine so včeraj predstavili obračun delovanja v sklopu projekta #triesteguidasicura, s katerim občina že več mesecev spodbuja, usklajuje in spremlja dejavnosti na področju preprečevanja prometnih nesreč, povezanih z uživanjem alkohola in drugih mamil. Pri projektu, ki ga podpira urad za boj proti prepovedanim drogam pri predsedstvu vlade, sodelujejo lokalni policisti, zdravstveno podjetje Asugi in pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo.

V sklopu projekta so v minulih mesecih priredili srečanja na temo varnosti v cestnem prometu z dijaki višjih srednjih šol, ozaveščanje o nevarnosti uživanja alkohola in drugih substanc pred vožnjo so izvajali tudi v bližini nočnih lokalov in drugih krajev druženja. V okviru projekta Overnight so mladim delili kartončke za brezplačne vožnje s taksijem, okrepili so nadzor na strateških lokacijah in prisotnost policijskih sil na glavnih prometnicah. S pomočjo toksikološkega laboratorija tržaške pediatrične bolnišnice so med nadzorno dejavnostjo nad vozniki izvajali test sline in tako odkrivali, ali so pod vplivom mamil. V toksikološkem laboratoriju so tudi razvijali posebno metodo analize sline, ki odkriva prisotnost novejših psihotropnih substanc v organizmu.