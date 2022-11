Med Miljami in Dolino izsledili več kot 130 migrantov

Mejna policija je dopoldne izsledila najmanj 130 migrantov na širšem mejnem območju od Milj do Doline, nedaleč stran od meje s Slovenijo. Gre za začasno število, ki bi lahko v naslednjih urah, glede na val prihodov, še naraslo do 150, celo 160 ljudi, ocenjujejo. Kaže, da gre v glavnem za pakistanske in afganistanske državljane, ki so jih policisti pospremili na postajo mejne policije pri Fernetičih ter v pisarne pomorske policije, kjer jih bodo identificirali.

Migrante je policija izsledila, kot zapisano, na različnih lokacijah; hodili so po skupinah in namenjeni so bili proti središču mesta.