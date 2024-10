Med nagrajenimi tudi reportaža iz tržaškega Starega pristanišča

Žirija 21. mednarodne novinarske nagrade Luchetta je danes razglasila imena zmagovalcev.

V kategoriji TV News je zmagala novinarka Raffaella Cosentino, ki je z novinarjem Mauriziom Calaiom za RaiNews pripravila zgodbo o Xeniji, dvanajstletni Ukrajinki, ki je bila avgusta lani hudo ranjena med ruskim bombardiranjem mesta Černihiv.

Alice Facchini in Iris Biasio sta si prislužili nagrado za najboljšo italijansko preiskovalno zgodbo. Za revijo La Revue Dessinée Italia sta pripravili strip o življenju otrok, ki so z njihovimi materami zapornicami zaprti v italijanskih zaporih. Francesca Mannocchi pa si je zagotovila nagrado za najboljšo reportažo. Novinarka televizije La7 je pri palestinskemu mestu Hebron posnela zgodbo otrok. Ti se morajo soočati z nasiljem izraelskih kolonov, ki zasedajo palestinska ozemlja na Zahodnem bregu.

Za najboljšo reportažo z balkanske poti je žirija izbrala prispevek Nuovi respingimenti in Italia dopo la sospensione Schengen, ki ga je za revijo Internazionale pripravila reporterka Annalisa Camilli. Novinarka je opisala življenje beguncev, ki živijo v opuščenih skladiščih Starega pristanišča v Trstu.

Najboljši radijski prispevek sta posnela novinarja Rai Radio 1 Azzurra Meringolo Scarfoglio in Massimo Vasciaveo, ki sta pripravila reportažo iz štaba Rdečega polmesca v palestinskem mestu Ramallah, kamor prihajajo pozivi po pomoči za prebivalce Gaze. Najboljši tuji prispevek pa je delo novinarke dnevnika The Telegraph Gabrielle Jozwiak. V reportaži je opisala dramatično stanje v etiopski regiji Tigraj, od koder na tisoče otrok beži pred lakoto in sušo. Najboljšo fotografijo je posnel ukrajinski fotograf Yakiv Liashenko. V objektiv je ujel policista, ki rešuje otroka po bombardiranju. Posebno nagrado bodo podelili tudi kolektivu +972 Magazine, ki poroča o konfliktu na bližnjem vzhodu in kršitvi človekovih pravic.

Nagrade bodo podelili v gledališču Miela v Trstu 17. novembra.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.