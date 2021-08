Med popravnimi izpiti in epidemiološkimi neznankami

Zadnji avgustovski dnevi so za marsikoga otožni, morda celo nemirni in nelagodni, saj namigujejo, da je poletja konec. Po skoraj trimesečnih počitnicah bo šolska mladina čez kak teden znova prekoračila šolski prag in upamo, da bo glede na izredne epidemiološke razmere v šolskih klopeh tudi presedela vse do konca šolskega leta.

Na drugostopenjskih srednjih šolah pa je že te dni občutiti nek medel vrvež, saj morajo dijaki, ki junija niso dosegli zadostnega učnega uspeha, dokazati, da so v poletnem času nadoknadili zamujeno in lahko prestopijo v višji razred. Pa še marsikatero dejavnost so šole pripravile za svoje dijake pred dejanskim začetkom pouka, ki je v glavnem predviden 13. septembra.

O tem, kaj se tačas dogaja na šolah, kateri so načrti za novo šolsko leto in kako se bodo ravnali glede na epidemiološke razmere, smo se pogovorili z ravnatelji Evo Sancin, Primožem Stranijem, Loredano Guštin in Majo Lapornik.