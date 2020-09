Med potapljanjem ga je obšla slabost

V Sesljanskem zalivu je danes 38-letnega moškega obšla slabost med potapljanjem. Član potapljaškega kluba Sistiana diving club se je med tečajem potapljal v neposredni bližini obale. Nenadoma so ljudje opazili, da dalj časa ni priplaval na površje. Inštruktorji so ga takoj pospremili na kopno in opazili, da je moški nezavesten. Mimoidoča vojaka, ki v teh dneh preživljata počitnice v Sesljanskem zalivu, sta nesrečnemu potapljaču opravila postopek oživljanja. Njegovo srce je nekaj minut kasneje, takoj po prihodu reševalcev službe 118, ponovno začelo biti.

Potapljača so nato z rešilcem prepeljali v bolnišnico na Katinaro, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraj so prispeli tudi karabinjerji iz Devina in patrulja pristaniške kapitanije.