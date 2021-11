Med prioritetami lokacija za zdravniško ambulanto

Zdravnika ni, primerne ambulante niti. V zahodnokraškem rajonskem svetu so prepričani, da bi lahko s primernimi prostori le lahko pregovorili zdravnika, da bi prevzel paciente Petra Starca in Paola Iankeja, ki sta se upokojila lani oziroma na začetku letošnjega leta. Lorenzo Scapin se je namreč mestu že lansko zimo odpovedal ravno, ker ni imel kje ordinirati.

Rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica) je vložil svetniško pobudo, s katero je pozval, naj se čimprej izsledi primerno lokacijo. V sredo zvečer jo je na spletnem zasedanju podprla trojica večinskih svetnikov – Mariagrazia Villi, Massimo Veronese (DS) in Katrin Štoka (Zdaj Trst) – s predsednikom Pavlom vidonijem na čelu (SSk). Predstavnik Bratov Italije je bil med glasovanjem odsoten, zastopnika Lige in Liste Dipiazza sta se vzdržala. Idealna rešitev bi za Cattaruzzo bila preureditev nekdanjega doma za starejše občane Don Marzari v Naselju sv. Nazarija, saj je območje zelo prostorno. Pandemija novega koronavirusa je namreč zdravnike postavila še pred izziv zagotavljanja ustrezne medosebne razdalje in spoštovanja vseh protikoronskih predpisov, je med drugim navedel v dokumentu. Ta pot se vsekakor ne zdi na prvi pogled ravno najbolj uresničljiva ali vsaj ne v kratkem času. Predlagal je zato tudi morebitno vselitev v nekdanji sedež rajonskega sveta na Proseku št. 159, se pravi nasproti nižje srednje šole Levstik. Obe poslopji sta trenutno zapuščeni in v zelo slabem stanju.