Med prvimi na voliščih: Pravica in hkrati dolžnost

»Glasovanje na volitvah je pravica in hkrati dolžnost,« sta pred voliščem v Bričikih v soboto popoldne povedala občana Zvezdan in Luisa. Volilno kampanjo za lokalne in evropske volitve sta spremljala v tisku in preko poštne propagande. V zgoniški, repentabrski in dolinski občini so, kot znano, volivci poklicani, da izberejo tudi novega župana ali županjo in občinske svetnike. Volišča so tudi tu danes odprta do 23. ure.