Med razpravo o Triestini župan odšel iz dvorane

Z novim sistemom spletnega predvajanja in digitalnega upravljanja se je včeraj na miljski občini začel občinski svet. Pomembna posodobitev, katere rezultat je viden na YouTube kanalu občine, je občino stala 56 tisoč evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost. V živo so si tako gledalci lahko ogledali sejo z novo grafiko in spremljali dogajanje, na primer ko je župan Paolo Polidori odšel iz dvorane med debato okrog zemljišča, na katerem je predvidena ureditev športnega centra pri Lepovidu. Točki na dnevnem redu ni sledil z županovega stola in odšel iz dvorane, »da ne bi izzval novih kritik in nepotrebnih polemik,» je pojasnil.

Odpovedal se je tudi glasovanju, »čeprav je pogovor o zadevi v občinskem svetu le politične narave,« je dodal. Svetniki so sicer na predlog opozicijskega levosredinskega svetnika Maurizia Fogarja (Lista Milje), o katerem smo poročali v preteklih dneh, obravnavali uporabo sredstev, ki jih je Dežela FJK namenila ureditvi športnega centra za tržaški nogometni klub Triestina. Fogar je predlagal, da bi 6-milijonski sklad namenili drugim, okolju in človeku prijaznejšim načrtom za gozdnato območje in pašnike. Odbornica Alessandra Orlando je v odgovoru pojasnila, da je Dežela namenila denar za športni center in ga zato ni mogoče preusmeriti »v preseljevanje živine«.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.