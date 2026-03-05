Leva sredina usklajuje programske točke za volilno kampanjo

Čeprav je napetost med desnosredinskimi lokalnimi politiki iz dneva v dan večja, retorika ostrejša, politično obračunavanje pa bolj opazno, je v levosredinskih vrstah trenutno bolj mirno in konstruktivno. Široka koalicija, ki so jo predstavili decembra in ki želi na prihodnjih volitvah nastopiti s skupnim kandidatom in enim programom, se redno srečuje in usklajuje programske točke za prihodnjo volilno kampanjo.

Pobudniki povezovanja se dobro zavedajo, da ima levosredinski tabor v Trstu realne možnosti za zmago le, če deluje enotno. Prav enotnost jim je prinesla uspeh na lokalnih volitvah leta 2011. Nasprotno pa so pet let pozneje zaradi razdrobljenosti razpršili glasove in oblast prepustili političnim tekmecem. Podobna zgodba se je ponovila leta 2021, ko so posamezne stranke nastopile vsaka s svojo listo oziroma kandidatom. Razpršenost glasov je bila odločilna, še bolj pa pekoča, saj so volitve izgubili za las.

To je na lastni koži občutil takratni Dipiazzev protikandidat in aktualni mestni ter deželni svetnik Francesco Russo (DS). »Dipiazza je kot kandidat vedno razred zase, a na zadnjih volitvah smo se mu približali. Če leva sredina ne bi razpršila svojih glasov, bi ga lahko premagala,« je opozoril Russo, ki preteklih napak noče več ponoviti. Napovedal je, da nameravajo s skupnim nastopom in usklajenim programom volivcem ponuditi jasno alternativo ter ponovno prepričati večino v mestu. Russo je prepričan, da bi strategija enotnosti zadostovala za preobrat, saj je desna sredina v mandatu, ki se izteka, storila preveč napak. V volilno tekmo gre z izjemno slabo popotnico, je prepričan Russo, ki se je pripravljen ponovno potegovati za županski stolček. »Če bi iz kakšne ankete izšlo, da sem jaz najprimernejša oseba, sem na voljo. Menim, da moramo izbrati človeka, ki ima največ možnosti za zmago,« je pristavil Russo, ki nima nič proti temu, da kandidat pride tudi iz civilne družbe.

Med možnimi kandidati se tako že nekaj časa omenjata Mitja Gialuz in Roberto Di Lenarda, a nihče od njiju govoric do zdaj ni potrdil.

Svoje mnenje so nam še zaupali mestni svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst), Alessandra Richetti (G5Z), Paolo Altin (Punto Franco), pokrajinska vodja DS Maria Luisa Paglia in pokrajinski vodja Slovenske skupnosti Matia Premolin.