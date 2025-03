Med skupinami slavila Luna puhna

Čevlji in copate padriško-gropajske skupine Luna puhna so veliki zmagovalci med skupinami letošnjega, 56. Kraškega pusta. Nagrajene vozove in skupine so pravkar razglasili na borjaču Prosvetnega doma na Opčinah.

Med pustnimi skupinami je bila konkurenca ostra, saj se je za zmago potegovalo kar 16 skupin. Na tretje mesto se je uvrstila skupina Prosek-Kontovel z 69 točkami (Mlaka beach). Na drugo mesto seje uvrstila skupina iz Križa Smo usi n isti barki, na prvo pa padriško-gropajska Luna Puhna pod naslovom Nej rata kr ke rata, če se šuln al cavata.