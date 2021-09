Gorski reševalci so danes ob 10.30 posredovali na stezi Cobolli ob Napoleonski cesti, kjer je 73-letnega sprehajalca med sprehodom s soprogo obšla slabost in je izgubil zavest. Na kraj so prišli gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118. Moškega, ki je medtem prišel k zavesti, so z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Pri reševanju, ki se je zaključilo ob 12. uri, je bilo udeleženih sedem gorskih reševalcev.