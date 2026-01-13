VREME
DANES
Torek, 13 januar 2026
Iskanje
Elektrika

Med Štivanom in Rocolom bodo polagali podzemne kable

Družba Terna, ki upravlja infrastrukturo električnega omrežja, načrtuje gradnjo dveh podzemnih elektrovodov na območju devinsko-nabrežinske in tržaške občine

Eva Skabar |
Trst |
13. jan. 2026 | 10:56
    Med Štivanom in Rocolom bodo polagali podzemne kable
    Družba Terna načrtuje gradnjo dveh podzemnih elektrovodov na območju devinsko-nabrežinske in tržaške občine( Terna )
Dark Theme

Družba Terna, ki upravlja infrastrukturo električnega omrežja, načrtuje gradnjo dveh podzemnih elektrovodov na območju devinsko-nabrežinske in tržaške občine. Projekt je nastal z namenom okrepitve oskrbe z električno energijo na Tržaškem oziroma za povečanje zanesljivosti sistema v primeru ekstremnih vremenskih pojavov.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je pred nedavnim sprožila postopek za odobritev ključnih posegov, ki zadevajo projekt, družba Terna pa v okviru tega postopka v današnjem Primorskem dnevniku (na 8. in 9. strani) objavlja uradno naznanilo s seznamom zemljiških parcel, ki bi jih lahko zajela načrtovana dela. Lastnike teh parcel pa posledično seznanja z možnostjo razlastitve.

Občani, predvsem lastniki parcel, na katerih so predvideni posegi, se lahko za vpogled v projektno dokumentacijo obrnejo na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter na občini Trst in Devin - Nabrežina, je še sporočila družba. Morebitne pisne pripombe lahko lastniki parcel naslovijo na Deželo FJK (kopijo pa v vednost tudi družbi Terna) v 30 dneh od objave seznama zemljišč.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: