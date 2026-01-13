Med Štivanom in Rocolom bodo polagali podzemne kable

Družba Terna, ki upravlja infrastrukturo električnega omrežja, načrtuje gradnjo dveh podzemnih elektrovodov na območju devinsko-nabrežinske in tržaške občine. Projekt je nastal z namenom okrepitve oskrbe z električno energijo na Tržaškem oziroma za povečanje zanesljivosti sistema v primeru ekstremnih vremenskih pojavov.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je pred nedavnim sprožila postopek za odobritev ključnih posegov, ki zadevajo projekt, družba Terna pa v okviru tega postopka v današnjem Primorskem dnevniku (na 8. in 9. strani) objavlja uradno naznanilo s seznamom zemljiških parcel, ki bi jih lahko zajela načrtovana dela. Lastnike teh parcel pa posledično seznanja z možnostjo razlastitve.

Občani, predvsem lastniki parcel, na katerih so predvideni posegi, se lahko za vpogled v projektno dokumentacijo obrnejo na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter na občini Trst in Devin - Nabrežina, je še sporočila družba. Morebitne pisne pripombe lahko lastniki parcel naslovijo na Deželo FJK (kopijo pa v vednost tudi družbi Terna) v 30 dneh od objave seznama zemljišč.