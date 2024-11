Med Trstom in Beogradom bi spet uvedli vlak

Pri Srednjeevropski pobudi (SEP) razpravljajo v teh dneh o vzpostavitvi direktne železniške povezave med Trstom in Beogradom. SEP je namreč milanski politehnični univerzi naročil študijo o izzivih in priložnostih takšne povezave, dokument je bil snov nedavnega pogovora o vlogi potniških vlakov pri snovanju čezmejnega sodelovanja.

Pierluigi Coppola, profesor na milanski politehnični univerzi, je predstavil izsledke študije. Potniški potencial neposredne železniške povezave med Trstom in srbsko prestolnico znaša po njegovih izsledkih približno 260.000 letnih potnikov. Izpostavil pa je, da bi za takšno železniško storitev potrebovali zelo dobro koordinacijo in sodelovanje med vsemi vpletenimi deležniki. Tudi infrastruktura ni brezhibna, je dejal Coppola, ki je sicer spomnil, da so v okviru raznih projektov že predvidene naložbe v železnice med Trstom in Beogradom.

Velja spomniti, da je pred nekaj leti vozil direkten potniški vlak med Ljubljano in Beogradom. Po pandemiji koronavirusa pa ni nikoli več zapeljal.