Med Trstom in Tržičem do leta 2030 25 avtobusov na vodik

Ko govorimo o vodikovih dolinah, sicer ne govorimo o dolinah v topografskem smislu besede. Vodikove doline so ekosistemi proizvodnje, distribucije in uporabe vodika v širših regijah. Vodikova dolina severnega Jadrana (NAHV, iz angleškega imena North Adriatic Hydrogen Valley) zaobjema celi Hrvaško in Slovenijo ter Furlanijo - Julijsko krajino. Projekt je v operativno fazo prešel septembra 2023, partnerji pa so zanj predvideli trajanje šestih let.

Osnovni projekt je prejel 25 milijonov evrov iz sklada EU za zeleni vodik, tem pa gre dodati tudi druge privatne oziroma javne naložbe v posamezne podprojekte. V projektni delokrog je pristopilo 37 partnerjev, nosilec pa je Holding slovenske elektrarne. Projektni partnerji delajo trenutno na 17 testnih implementacijah sistemov na vodik. Največji projekt na našem koncu bo nova tovarna zelenega vodika podjetja AcegasApsAmga v tržaški industrijski coni. Predvidena zmogljivost proizvodnje vodika znaša 370 ton letno, celotna naložba pa je vredna slabih 20 milijonov evrov.

Vodik, poudarjajo pobudniki, bo na voljo tržaškim akterjem, denimo za uporabo v logistiki oziroma v lokalnem prevozu. Prav lokalni prevoz je eden od sektorjev, na katerega stavijo partnerji v konzorciju vodikove doline NAHV. V prihodnjih petih letih naj bi v Tržiču in Trstu začelo voziti 25 avtobusov na vodik. Petnajst jih namerava nabaviti podjetje APT za obratovanje na tržiškem avtobusnem omrežju. V Trstu pa načrtuje prevoznik Trieste Trasporti nakup deseterice avtobusov na vodik do leta 2030, ki naj bi jih napajali z vodikom iz Acegasove elektrarne v industrijski coni.

Včeraj se je v Trstu pričelo vsakoletno srečanje vseh projektnih partnerjev, pred tem pa so predstavniki NAHV seznanili medije z napredovanjem projekta.