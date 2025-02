Med vajo gasilci našli pogrešan kamniti pitnik

Tržaški gasilci so danes poskrbeli za presenetljivo odkritje. Med vajami plezanja in spuščanja po vrvi pri naravnem predoru pod Obalno cesto so v grmovju, kakih petdeset metrov pod cestiščem, naleteli na kamnit pitnik iz leta 1931. Predmet, ki so ga na tisto mesto postavili za časa fašizma, so v preteklosti z rdečimi napisi že poškodovali vandali, vanj je trčilo tudi vozilo, ki je bilo vpleteno v prometno nesrečo. Lani pa je kamniti pitnik izginil. Ob robu pitnika je upodobljena butara s sekiro, simbol fašizma, ter napis »IX anno dell’era fascista« (deveto leto fašistične dobe). Fašisti namreč niso uporabljali le tradicionalnega koledarja, ampak so leta šteli tudi od pohoda na Rim, leta 1922, dalje. Pitnik torej sega v leto 1931.

Ko so ga opazili v grmovju, so gasilci na pomoč poklicali kolege z oddelka za reševanje v jamah, gorah in rekah. Na avtolestev so pritrdili vrvi z jeklenimi nosili. Gasilci so se spustili do pitnika, ga naložili na nosila in povlekli na cesto. Posegu je prisostvoval tudi župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, ki se je gasilcem zahvalil za opravljeno delo. Kot je pojasnil, so pitnik začasno prepeljali v občinsko skladišče, kjer bo ostal, dokler se občina ne bo odločila, kaj z njim.