Med vikendom izvajali poostren nadzor

Karabinjerji so pretekli vikendi izvajali poostrene nadzore na Tržaškem. Za državljanko Romunije so ugotovili, da bi morala sedeti v zaporu, sodišče v mestu Frosinone jo je namreč na zaporno kazen obsodilo, ker ni upoštevala izgona iz tega mesta. Prav tako so ovadili tujega državljana, ker ni upošteval izgona iz Italije, ki mu ga je odredilo sodišče v Rimu.

Potem je bil tukaj tuji državljan, ki je karabinjerjem posredoval lažne osebne podatke, ko so ga končno identificirali pa so ugotovili, da bi moral zapustiti državno ozemlje, zaradi česar so ga ovadili. Pri treh osebah so karabinjerji našli po 15 gramov marihuane in hašiša, zaradi posedovanja drog so jih ovadili. Tujega državljana pa so karabinjerji ovadili na prostosti, ker je imel pri sebi rezilo.

Karabinjerji so poostreno nadzirali tudi promet, zaradi prometnih prekrškov so kaznovali šest voznikov, dva med temi sta izgubila vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Kot so zapisali v tiskovnem sporočilu, bodo karabinjerji poostrene kontrole izvajali tudi naslednji vikend, ko bo v Trstu največji jadralski praznik, Barcolana.