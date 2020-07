Medla nakupovalna sobota »v belem«

Bela barva sodi med tiste, ki oko pomirjajo in človeku ponujajo občutek čistosti, popolnosti in ravnovesja. Včeraj je slednja kraljevala po mestnih izložbah, saj so se številni trgovci v središču odločili, da se pridružijo vabilu organizacije Confcommercio, italijanske gostinske zveze (FIPE) in Občine Trst in se vključili v niz sobotnih prireditev Trieste colour saturdays oz. tržaških barvnih sobot. Kupcev je bilo popoldne resnici na ljubo bore malo. Soparno in oblačno vreme prav gotovo ni bilo vabljivo, v trgovinah pa so nam prodajalci drug za drugim potrdili, da so sobote itak bolj zaspane in se ljudje v mesto spuščajo pozneje. »Če vedo, da so trgovine odprte do 22. ure, bodo prišli po 18. uri.«

POSTOPNO »POBIRANJE«

Niz barvnih sobot se je rodil iz želje, da bi se nekoliko pomagalo trgovskemu in gostinskemu sektorju, ki sta bila precej oškodovana od prisilnega mirovanja in se tudi po njem s težavo »pobirata«.

»Nekaj se je le začelo premikati, vendar še zdaleč ne moremo primerjati sedanjega obdobja z lanskim,« je priznala predsednica sekcije trgovine na drobno pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ) Mirjam Malalan in v isti sapi dodala, da kar je bilo izgubljenega, žal ne bo mogoče nadoknaditi. »Med drugim pogrešamo slovenske stranke.«