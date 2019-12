Mednarodna hiša žensk praznuje deseto obletnico

Začelo se je s protestom. Številne tržaške ženske organizacije in posameznice so se zbrale ob 25. novembru, da bi javno in glasno opozorile na pojav, s katerim se ne bi smela soočati današnja družba: nasilje nad žensko. Pisalo se je leto 2006. V prazničnem decembru istega leta so se ponovno zbrale, da bi nazdravile novemu letu, predvsem pa skupnim pobudam v korist žensk. Rešitev v stiski: tokratna se nanaša na iskanje skupnega doma za nekatera ženska združenja, ki so izgubljala streho nad glavo. Iskanje skupnega domovanja, torej. Zakaj naj ne bi ta morebitni center nudil gostoljubje tudi različnim projektom oziroma pobudam na žensko tematiko, so razvijale svoje razmišljanje. In se je začela porajati zamisel o dovolj velikem stanovanju ali celotni zgradbi, v kateri bi domovale posamezne organizacije in v kateri bi zaživela pestra dejavnost, kot na primer tečaji, predstavitve knjig, neformalna srečanja, knjižnica in podobno.

Od zamisli do njene uresničitve je preteklo nekaj let, kolesje italijanske birokracije se obrača počasi, vendar so uspele. 11. decembra leta 2009, na današnji dan pred desetimi leti, so Mednarodno hišo žensk – Casa internazionale delle donne (CID), ki obsega pritlične prostore s prvim nadstropjem stavbe v Ulici Pisoni 3, z neprikritim zadovoljstvom odprli, točneje odprle.

Ob (prvi) desetletnici so se tedanje pobudnice, ki še danes navdihujejo in organizirajo dejavnost hiše, odločile, da opozorijo na pomen in na neprekinjeno delovanje CID.