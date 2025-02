Medvejsko-štivanski levi držijo skupaj

Tako kot v afriški savani veljajo nenapisani zakoni narave, tako je za preživetje določenih živalskih vrst pomembno, da »držijo skupaj«. Lev je ena izmed živali, ki od vedno živi v tropu. Lovi, se razmnožuje in svoje mladiče vzgaja skupaj z drugimi pripadniki svoje vrste in ravno v današnji družbi, ki vodi v smer individualizma, kompetitivnosti in osamljenosti, bi si morali več prizadevati za vrnitev k življenju v skupnosti. Tako so prepričani pustarji iz Medjevasi in Štivana, ki bodo letos na Kraški pust prinesli barve in ritme znanega filma Levji kralj. Levi in druge afriške živali bodo tako na openski pustni povorki zaplesali ob motu hakune matate, nad vsemi pa bo seveda kraljeval lev Simba.

»V življenju moraš biti kot lev. Ta je bila naša prvotna zamisel, ko smo izbirali tematiko za letošnji pustni voz. Izbira je padla na Levjega kralja tudi zato, ker je risanka ravnokar slavila 30-letnico, decembra pa je tudi izšla nova različica filma,« je povedal domačin Marko Radetič, ko smo njega in druge pustarje obiskali v skladišču v Medjevasi. Tu so v ponedeljek zaključevali pustni voz. Na delu so bili mladi, ki so nam pojasnili, da je treba voz še lakirati in delno pobarvati, na njem pa so urejali tudi premike in druge posebne učinke.

Delo v vaškem skladišču ne poteka zlahka. Pustarji so nekoliko na tesnem s prostorom, vsekakor so hvaležni, zato da imajo na razpolago pravi objekt, ko pa se mora marsikdo drug zadovoljiti s šotorom. V prejšnjih letih so izdelovali voz v Devinu, kjer jim je občina dajala na razpolago primernejši prostor, so povedali. Ko to ni bilo več mogoče, so morali najti drugo rešitev in se že drugo leto zapored dobivajo v skladišču v vasi.