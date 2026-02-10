Melara v videospotu K-pop zvezdnic IVE

Prepoznavni tržaški stanovanjski kompleks Melara je spet poletel v svet. Južnokorejska K-pop skupina IVE je novembra lani s podporo naveze Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG tam posnela videospot pesmi Bang bang . Že nekaj ur po včerajšnji objavi je presegel več milijonov ogledov. Spremljajo ga tisoči všečkov in komentarjev. Snemanje je potekalo v sodelovanju z Občino Trst, ki je izdala potrebna dovoljenja ter družbo Ater, ki upravlja tamkajšnja neprofitna stanovanja.

Melara je eno najbolj znanih urbanih območij v Trstu. Marsikomu ostane v spominu zaradi nepogrešljivih stanovanjskih blokov in drugih arhitekturnih elementov. Zadnja leta jo zato pogosto izbirajo za prizorišče italijanskih in mednarodnih filmskih produkcij. Na mestno četrt se radi ozirajo tudi glasbeniki. Italijanski pevec Mahmood je tu denimo posnel videospot pesmi Tuta gold, s katero je leta 2024 nastopil na festivalu v Sanremu.

IVE je ena najuspešnejših K-pop skupin na mednarodni glasbeni sceni. Ponaša se s številnimi oboževalci na različnih koncih sveta.