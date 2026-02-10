Škedenjska železniška postaja bi morala zrasti čimprej

Nabito polna dvorana na Pomorski postaji, minister za infrastrukturo in podpredsednik vlade Matteo Salvini, ki se je hvalil z infrastrukturnimi deli za zimske olimpijske igre, ter presenetljiv prizor rekordno hitre sprave: tržaški župan Roberto Dipiazza in evroposlanka Anna Cisint sta po polemiki o islamski skupnosti zakopala bojno sekiro in se pred zbranimi objela. Tako bi lahko povzeli sinočnje srečanje na Pomorski postaji, ki ga je priredila Liga. Ta je želel ob prisotnosti Salvinija, ki bo danes sodeloval na spominski svečanosti na bazovskem šohtu, v fokus postaviti razpravo o strateški vlogi Trsta in FJK v evropskem logističnem in geopolitičnem prostoru, pri čemer je bila v ospredju prihodnost tržaške luke in z njo povezanih infrastrukturnih projektov.

V razpravi so sodelovali predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo, podjetnik Francesco Parisi, Antonio Barbara iz družbe HHLA ter ligaški strokovnjak za varnost Gianni Tonelli. Med publiko so prevladovali podporniki Lige, prisotni pa so bili tudi predstavniki pristaniške skupnosti, ki so upali, da bodo iz ministrovih ust slišali kakšno konkretnejše zagotovilo glede sredstev za razvoj pristaniške infrastrukture.

Nove globalne trgovske poti

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je uvodoma izpostavil pomen tržaške luke v mednarodnem kontekstu. Njeno vlogo je nato natančno analiziral novi predsednik pristaniške uprave Consalvo, ki je poudaril, da je tržaško pristanišče kompleksen sistem evropskega pomena, ki je v zadnjih letih kljub pandemiji in geopolitičnim napetostim dokazal svojo odpornost. Opozoril je na nove globalne trgovske poti, vključno z arktično, ter na vlogo Trsta kot logistične platforme v središču Sredozemlja. Po njegovih besedah zgolj razvoj pristanišča ne zadostuje. Ključnega pomena je cel logistični sistem, povezan z zalednimi bazami, izboljšanjem železniške infrastrukture ter posodobitvijo vhodnih in izhodnih točk. Za Consalva ima tržaška luka idealen vhod, izhod pa je zaradi ozkih grl problematičen, zaradi česar mora izgradnja železniške postaje pri Škednju postati kratkoročni cilj.