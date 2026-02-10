Opozicijski mestni svetniki zaskrbljeni nad usodo hipodroma

Levosredinski opozicijski mestni svetniki so resno zaskrbljeni nad položajem, v katerem se je znašel tržaški hipodrom po nepričakovani odločitvi družbe Nordest Ippodromi, da tu ne bo več prirejala konjskih dirk, selijo jih v Veneto. Po njihovih besedah je novica prišla kot strela z jasnega, o namerah koncesionarja pa naj ne bi bili vnaprej obveščeni niti člani mestne vlade.

Prav zaradi teh nejasnosti je opozicija vložila svetniško vprašanje, vsebino katerega so njeni člani včeraj predstavili pred hipodromom na Trgu De Gaspari. Luca Salvati (DS), Alessandra Richetti (G5Z) in Kevin Nicolini (Zdaj Trst) - Paolo Altin (Punto Franco) je bil zaradi službenih obveznosti odsoten - so spomnili, da je infrastruktura v lasti Občine Trst in da je ta družbi Nordest Ippodromi podelila najemno pogodbo do leta 2031. Po neuradnih informacijah se je koncesionar predčasno odločil za preselitev konjskih dirk drugam (koncesiji se ni odpovedal), ker naj bi bili stroški za upravljanje objekta v Trstu previsoki.