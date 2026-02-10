Parmov Zlatorog doživel izredno zanimanje

Pred tržaškim opernim gledališčem Verdi se je včeraj zvečer vila dolga vrsta ljudi. Mnogi so prišli že ob 19. uri, da bi si zagotovili mesto v teatru in si ogledali opero Zlatorog slovenskega tržaškega skladatelja Viktorja Parme. Njena koncertna izvedba, ki se je začela ob 20.30, je požela res veliko zanimanje.

Preden so na oder stopili orkester Akademije za glasbo iz Ljubljane, solisti ter zbora Emil Komel in Jacobus Gallus, sta v imenu organizatorjev v slovenščini in italijanščini pozdravila Pierluigi Sabatti in Marko Vatovec. O dogodku bomo še poročali.