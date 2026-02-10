VREME
Parmov Zlatorog doživel izredno zanimanje

V gledališču Verdi v Trstu je včeraj zaživela opera tržaškega skladatelja. Pred stavbo se je vila dolga vrsta ljudi

Spletno uredništvo |
Trst |
10. feb. 2026 | 11:55
    Uprizoritev opere Zlatorog v tržaškem gledališču Verdi (FOTODAMJ@N)
    Dolga vrsta pred začetkom uprizoritve Zlatoroga (FOTODAMJ@N)
Pred tržaškim opernim gledališčem Verdi se je včeraj zvečer vila dolga vrsta ljudi. Mnogi so prišli že ob 19. uri, da bi si zagotovili mesto v teatru in si ogledali opero Zlatorog slovenskega tržaškega skladatelja Viktorja Parme. Njena koncertna izvedba, ki se je začela ob 20.30, je požela res veliko zanimanje.

Preden so na oder stopili orkester Akademije za glasbo iz Ljubljane, solisti ter zbora Emil Komel in Jacobus Gallus, sta v imenu organizatorjev v slovenščini in italijanščini pozdravila Pierluigi Sabatti in Marko Vatovec. O dogodku bomo še poročali.

