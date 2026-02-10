Kri, sovraštvo in zanikanje resnice pa tudi ohranjanje spomina, spoštovanje in dialog za prihodnost so besede, ki jih je bilo večkrat slišati dopoldne na bazovskem šohtu, kjer je potekala osrednja slovesnost ob državnem dnevu spomina na fojbe in eksodus. Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi italijanski podpredsednik vlade Matteo Salvini, ki je s tem poudaril vlogo države pri ohranjanju spomina na povojne poboje in izgon Italijanov iz Istre in Dalmacije ter pozval k spoštovanju teh dogodkov kot dela skupnega zgodovinskega spomina.

Več ljudi kot običajno

Na šohtu je bilo ljudi več kot ponavadi. Več je bilo praporščakov, tudi prisotnih šol je bilo več. In več je bilo tudi govornikov, ki so se tako kot tržaški škof Enrico Trevisi v molitvi spomnili nedolžnih ljudi, ki so izgubili življenje zaradi sovraštva in ideoloških delitev 20. stoletja. V svoji homiliji je škof poudaril, da se nasilje pogosto začne z besedami, stereotipi in izključevanjem, ki lahko vodijo v diskriminacijo in spopade. Opozoril je, da ima vsaka žrtev ime, družino in skupnost, ki za njo žaluje, ter da je potreben pogum za mir, zakonitost in spoštovanje dostojanstva vseh. Politične voditelje je pozval, naj delujejo v korist miru, dialoga in pravičnosti.

Da bo zanikanje dejstev naslednjim generacijam pustilo zemljo sovraštva, je dejal predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga. Predsednik Lege Nazionale Paolo Sardos Albertini je pozval zato k spominjanju za razumevanje, medtem ko je tržaški župan Roberto Dipiazza ocenil, da spravni proces izhaja iz resnice, ne iz pozabe, ki je bila predolgo vsiljena. Da so še vedno nekateri, zlasti v skrajnih levičarskih vrstah, ki zgodovino zanikajo, kakor da bi želeli, da sovraštvo ne preneha, je opozoril minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, pri podlem ponarejanju spomina pa se je zaustavil še podpredsednik vlade Matteo Salvini, ki se je veselil, da je na šohtu veliko ljudi od 16. pa do 85. leta starosti in več.