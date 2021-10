Meloni, Salvini in Tajani bodo skupaj podprli Dipiazzo

Volilna kampanja za izvolitev tržaškega župana prehaja v zaključno fazo, aktualni župan Roberto Dipiazza in tekmec iz vrst leve sredine Francesco Russo se bosta čez teden dni (v nedeljo in ponedeljek, 17. in 18. oktobra) pomerila v drugem krogu volitev. Medtem ko Russo išče podporo med tistimi volivci, ki so se v prvem krogu odločili drugače, bodo Dipiazzo spet prišli podpret vsedržavni liderji desnosredinskih strank. V torek ob 15. uri bodo na Borznem trgu, kjer so šotori političnih strank, skupaj nastopili predsednica Bratov Italije Giorgia Meloni, sekretar Lige Matteo Salvini (oba sta se v Trstu, ločeno, že mudila pred prvim krogom volitev) in koordinator stranke Naprej Italija Antonio Tajani. Vse tri smo na Tržaškem videli 10. februarja 2019, in sicer na bazovskem šohtu, kjer je Salvini primerjal fojbe z Auschwitzem, Tajani pa vzkliknil »viva l’Istria italiana«, kar je povzročilo proteste slovenskega in hrvaškega državnega vrha.