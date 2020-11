Migranti in streli

Danes, 22. novembra, dopoldne je bilo na območju Doline videti večje število pripadnikov vojske, policije in karabinjerjev, nekateri krajani pa so slišali tudi streljanje. Vendar oba dogodka naj ne bi bila povezana med seboj: pri mejni policiji so potrdili, da so pri Dolini prestregli skupino desetih migrantov, ki so tja prišli po gozdu. Vse so napotili v center na Fernetiče in opravili zdravniški pregled oz. postopek, ki je predviden za zajezitev pandemije novega koronavirusa.

Okoli 10.30-11. ure pa so nekateri krajani slišali tudi nekaj strelov. Le-teh policija ni slišala, vsekakor jih ne povezuje z migranti. Bolj jih pripisuje dejavnosti kakega lovca, kar potrjujejo tudi nekateri vaščani, po besedah katerih je večkrat v jutranjih urah slišati pokanje: gre za lovce, ki streljajo na divje prašiče, teh je namreč na območju kar precej.