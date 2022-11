Migranti naj ne spijo več pod zvezdami

Bil je začetek oktobra, ko je preko 600 angažiranih posameznikov tržaškemu prefektu in županu poslalo pismo, da bi dobili človeško obarvano rešitev za migrante, ki od julija prenočujejo na Trgu libertà pred železniško postajo in njeni neposredni bližini. Pretekla sta skoraj dva meseca, pravih premikov pa ni bilo. Včeraj dopoldne so zato v prostorih tržaške zveze krščanskih društev Acli sklicali tiskovno konferenco, da bi širši javnosti ponovno položili na srce, naj se čimprej postavi konec vsakodnevnim nesprejemljivim prizorom in uresniči obljubljeno središče v Ul. Flavio Gioia, lučaj stran do železniške postaje.

Pri županu Robertu Dipiazza so namreč dokaj hitro po objavi pisma v krajevnih medijih naleteli na zaželeni posluh. Obljubil jim je, da bo v prostorih nekdanje tržnice uredil približno sto ležišč, kjer bi begunci imeli na voljo tudi stranišča in tuš. Načrt pa se je zataknil in ni niti romal v občinski odbor, je spomnila psihiatrinja Maria Grazia Cogliati Dezza, ki jo je Dipiazza sprejel z manjšo delegacijo drugih podpisnikov. Zastoji so po njeni oceni povsem politične narave, saj v županovi koaliciji nekateri zelo odkrito nasprotujejo sprejemanju migrantov. Tržaški pokrajinski sekretar desne stranke Bratje Italije Claudio Giacomelli je denimo kar jasno dal razumeti, da mu načrtovano središče za migrante ni po godu, je razložila. Rezultat? Približno 350 beguncev, ki so v Trst prišli po dolgem in mučnem pešačenju po balkanski poti, pet mesecev spi pod milim nebom. Mraz pa bo kmalu pritisnil z vso svojo močjo.