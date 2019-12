Miklavža bodo pripeljali lipicanci

Beli lipicanci iz Kobilarne Lipica bodo v petek obiskali Trst. V prazično okrašeno kočijo bo pred poštno palačo v Trstu vstopil poseben gost - Miklavž, ki se bo z njo peljal do Velikega trga. Lipicanci se bodo, kot nekoč, ko so vozile poštne kočije, podali po tržaških ulicah in ponesli med otroke veselje in praznično vzdušje. Lipicancem in Miklavžu bo kmalu po 18. uri zaželel dobrodošlico tržaški župan Roberto Dipiazza. Italijanska državna televizija RAI pa bo tudi snemala posebno božično oddajo.