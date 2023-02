Milijon za razstave in koncerte, nastopil naj bi tudi bend Måneskin

Po treh letih prisilnega pandemičnega premora se bodo letos v Trst vrnili odmevni dogodki. Za njih bodo mestne oblasti namenile kar milijon evrov. Obetamo si lahko okrog 15 razstav in vsaj dva velika koncerta. Eden od teh se bo zgodil na stadionu Nereo Rocco 16. julija letos, nastopil pa naj bi trenutno eden najbolj priljubljenih italijanskih rokovskih bendov Måneskin. Gostitelj koncerta, Občina Trst, sicer ni uradno potrdila imena zasedbe, ki bo izgubljeno izkušnjo koncerta spet vrnila na tržaški stadion, a vse kaže, da bodo to čast imeli zmagovalci San Rema in Evrovizije leta 2021.

Tržaški občinski odbor je včeraj odobril dva sklepa: z enim so odborniki potrdili poletni koncert, z drugim pa koledar letošnjih razstav. Za koncert bodo odšteli 260.500 evrov, vsota za organizacijo razstav letos in prihodnje leto pa se vrti okrog 780 tisočakov. Kot je povedal pristojni za velike dogodke v mestni upravi Giorgio Rossi, so se že lani trudili, da bi v Trst pripeljali kako zveneče ime glasbene scene, a jim ni uspelo, saj so med načrtovanjem sezone, v zimskem času, veljali še strogi omejevalni ukrepi zaradi pandemije, zaradi česar niso želeli tvegati in sklepati pogodbe, ki bi na koncu splavala po vodi. Je pa že lani Rossi obljubljal velike dogodke.

Rossi je bil sicer bolj kot glede koncerta zgovoren glede razstav. Te bodo priredili na različnih prizoriščih, najbolj odmevna pa bo prav gotovo razstava o čarobnem svetu Harryja Potterja (konec novembra), v sklopu katere se bo mogoče sprehoditi skozi scene, poznane iz knjig oziroma iz filmov o mladem čarovniku.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.