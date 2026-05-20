Milijonski rebalans tudi za ograjo okoli Trga Libertà

Tržaška občina z novim rebalansom proračuna za obdobje 2026-2028 napoveduje obsežen investicijski cikel, vreden 182 milijonov evrov, ob tem pa še dodatnih 16 milijonov evrov za tekoče stroške in delovanje javnih storitev. Večina investicijskih sredstev, približno 122 milijonov, bo zagotovljena prek zasebnih vlagateljev v okviru projektnega financiranja, dodatno pa pomemben del predstavljajo tudi deželni transferji. Občina poudarja, da so veliki projekti sofinancirani z deželnimi prispevki v višini 43,5 milijona evrov. Iz lastnega investicijskega presežka bo Občina Trst namenila še dodatnih 6,8 milijona evrov.

Med najbolj izpostavljenimi projekti so postavitev ograje okoli Trga Libertà, nočno varovanje novega urbanega športnega parka v Barkovljah, kjer želi občina zaščititi novo infrastrukturo, ter prenova fasade palače Gopčević. Postavitev Parka miru na openskem strelišču, za katerega je župan Roberto Dipiazza že večkrat obljubil denar, bo morala še malo počakati. Kot sta na včerajšnji novinarski konferenci zagotovila župan in pristojni za finance Everest Bertoli, bodo temu projektu namenili 220 tisočakov s prihodnjim rebalansom konec junija.