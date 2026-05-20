Gorica prihodnosti na krilih otroške domišljije

»Naša raketa« iz znane pesmi Marsovska je včeraj postala »Naša Gorica« in je na krilih otroške domišljije poletela naravnost v leto 3333. Kakšno bo naše mesto takrat, so se v okviru prav posebnega projekta, ki je povezal otroke in mladostnike različnih starosti ter šolskih stopenj, spraševali malčki otroškega vrtca Ringaraja, učenci osnovne šole Otona Župančiča, učenci prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka in dijaki tehniškega zavoda Jurija Vege iz Gorice. Svoje zaključke so predstavili včeraj v dvorani Trgovskega doma in v sosednji Feiglovi knjižnici, kjer bodo do 5. junija na ogled tudi pisana likovna dela.

Pod vodstvom mentoric Federice Bello, Irine Tretiak, Alje Slamič, Ingrid Komjanc, Sare Ferletti, Janje Korsič, Helene Braini, Majde Klanjšček in Vanje Batistič so v preteklih mesecih udeleženci projekta 3333 s skupinskim delom, pogovorom in domišljijo razmišljali o tem, kako si predstavljajo prihodnost Gorice. Imeli so štiri skupna srečanja, na katerih so otroci in mladi sodelovali pri oblikovanju zamisli in rešitev.

Učili so se drug od drugega

Poseben poudarek je bil namenjen prav izmenjavi pogledov med generacijami, saj so želeli pobudniki projekta ustvariti prostor, v katerem bi se starejši in mlajši učili drug od drugega ter se medsebojno navdihovali. To jim je tudi uspelo, kot je včeraj priznal dijak 3. razreda zavoda Vega Matija Kosic. Zahvalil se je otrokom, ki so dijakom »odprli nov pogled na svet«, jih s svojo bujno domišljijo »navdihnili« pri snovanju drugačnega mesta in odgnali »pesimistične poglede«.

Višješolci so malčkom zaupali glavno vlogo tudi v kratkem videoposnetku, ki je bil včeraj na ogled in v katerega so ob fotografijah z različnih srečanj vključili tudi kratke izjave. Kot so povedali mali intervjuvanci, jim je bilo najbolj všeč skupno ustvarjanje, Gorico prihodnosti pa vidijo polno zelenja, letečih avtomobilov ter drugih trajnostnih in očarljivih domislic.