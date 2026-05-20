Za Grilza fašistično nasilje kot v nekdanjih časih

Drevored 20. septembra se je sinoči, kot smo poročali, vrnil nazaj za več desetletij, avenija je spet postala prizorišče spopadov med neofašisti in antifašisti. Vsakoletno komemoracijo v spomin na neofašista in kasneje vojnega dopisnika Almeriga Grilz, ko njegovi somišljeniki trikrat iztegnejo desnico v fašistični pozdrav pred nekdanjim sedežem Mladinske fronte v Ulici Paduina, je letos zaznamovalo nasilje.

Prvič v sodobni zgodovini Trsta so antifašisti priredili demonstracijo proti komemoraciji. Antifašistični kolektiv je v določeni meri presenetil organizatorje in organe pregona. Policisti in karabinjerji so namreč stali na vsakem koncu Ulice Paduina, ko so skrajni desničarji, ki so se takrat nahajali na drevoredu, slišali prve antifašistične parole, so takoj napadli protestnike. Policistom pretepov ni uspelo preprečiti.

Letele so pesti, pasovi in stoli

Desničarji so antifašiste in policiste napadli tudi s pasi. V spopadih je neznanec - glede na lego in njegov videz prej neofašist kot antifašist - napadel novinarja tržaškega dnevnika Il Piccolo Gianpaola Sartija, ki so ga morali reševalci zaradi udarca v glavo odpeljati v bolnico. Bilanca poškodb med protestniki in policisti ni še znana, tudi ni še znana morebitna gmotna škoda. Desničarji so namreč v smer protestnikov vrgli več kovinskih stolov in miz lokalov. Protestniki so vsaj enkrat tudi vrnili stol v smer neofašistov. Kljub kaosu je bilo na vsaki strani le nekaj deset ljudi. Desni pretepači so v slepem nasilju napadli tudi policiste.