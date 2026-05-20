Slovenski raziskovalci obiskali Narodni dom in odkrivali slovenski Trst

Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v Ljubljani so se odločili, da letno ekskurzijo tokrat priredijo v Trstu. Mesto je v ponedeljek obiskalo več kot sto slovenskih raziskovalcev s področja humanistike in družboslovja, izlet so zaključili v Narodnem domu, kjer jih je sprejel generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, sledilo je druženje v Tržaškem knjižnem središču. Raziskovalce so nagovorili tudi prorektorica za javno in družbeno angažiranje Univerze v Trstu Caterina Falbo, predsednica Slovensko-kulturne gospodarske zveze Nives Cossutta in podpredsednica Sveta slovenskih organizacij Marija Brecelj ter predstavniki Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori).

Letošnjo strokovno ekskurzijo ZRC SAZU je organiziral Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, tako da je bil izlet jezikovno obarvan. Udeleženci so spoznavali slovenski Trst in se sprehodili po poti Primoža Trubarja, od Svetega Justa do skupno osmih slovenskih točk, je povedal vodja ekskurzije in predstojnik Inštituta za slovenski jezik Kozma Ahačič. »Izbrali smo Trst, ker smo želeli poudariti njegov pomen pri nastanku slovenskega knjižnega jezika, Trst je namreč močno vplival na gradnjo jezikovne zavesti Primoža Trubarja,« je pojasnil. Poleg tega je na izbiro vplivalo sodelovanje z raziskovalnim inštitutom Slori.

Narodni dom je močan simbol

»To ni zgolj stavba, temveč simbol vztrajnosti, kulture, jezika in zgodovinskega spomina Slovencev v Italiji,« je generalni konzul Šuc v Narodnem domu nagovoril goste. »Trst je skozi stoletja veljal za mesto srečevanj, jezik je bil potemtakem vedno njegov najgloblji izraz. Tukaj se srečujejo številni evropski in svetovni jeziki, različne zgodovine in identitete. Ni samo geografski prostor, je laboratorij jezika. Narodni dom, v katerem se zdaj nahajamo, pa ima v tej zgodbi prav posebno mesto,« je dejal generalni konzul, ki se je veselil obiska in povezovanja matičnega prostora s slovensko narodno skupnostjo v Italiji.