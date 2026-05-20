Trideset dijakov na liceju Carducci-Dante s tuberkulozo

Trideset dijakov italijanske drugostopenjske srednje šole Carducci-Dante iz podružnice v Ulici Corsi so bili pozitivni na tuberkulozo. Po pisanju tržaškega dnevnika Il Piccolo naj ne bi imeli simptomov, zato naj ne bi bili nalezljivi.

Skupino mladostnikov so na oddelku za pulmologijo katinarske bolnišnice že pred časom začeli nadzorovati in jim predpisali antibiotike za trimesečno preventivno zdravljenje. »Mladi nimajo simptomov,« je zagotovil generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, »in niso zboleli, v njih pa se je pojavila latentna okužba.«

Bolezen se je med dijaki pojavila decembra, ko so pri dekletu opazili simptome. Zato so testirali sošolce in ostale dijake. Pri tridesetih so ugotovili prisotnost bakterije, pri dveh pa lažje simptome. Poggiana je zagotovil, da ne gre za izredne razmere, dodal pa je, da se je na vabilo zdravstvenega podjetja Asugi odzvala in testirala le polovica dijakinj in dijakov omenjene podružnice. Staršem ostalih dijakov bodo zato poslali poziv in vabilo k testiranju ter preventivnem zdravljenju. Pouku na podružnici sledi namreč okrog sto mladih.

Tuberkuloza je infekcijsko obolenje, ki prizadene pljučno tkivo. V tako imenovanih razvitih državah se zdravi z antibiotiki, v manj razvitih pa je bolezen še smrtonosna. Širi se prek kužnih kapljic, ki se sprostijo ob kašljanju in kihanju okužene osebe.