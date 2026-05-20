Občina Trst naj bi zagotovila 120.000 evrov za Park miru

Zadnje zagotovilo v zvezi z ureditvijo Parka miru na Opčinah je prišlo »pred štirimi urami«, je v ponedeljek zvečer na večeru Društva slovenskih izobražencev (DSI) dejal tržaški občinski svetnik Štefan Čok. Opozoril pa je, da je bilo obljub že mnogo, zato je pozval k trmastemu prigovarjanju Občini Trst, naj besedam doda dejanja. Zahteve bi bile po njegovi oceni učinkovitejše, če bi se jih slišalo v središču mesta oz. na Velikem trgu.

Razprava v Peterlinovi dvorani s petimi gosti za mizo je sicer zajela še vprašanje, kdo naj skrbi za negovanje spomina na žrtve drugega tržaškega procesa. Prevladalo je mnenje, naj to nalogo prevzame isti odbor – ali njemu podoben – ki skrbi za ohranjanje spomina na ustreljene v Bazovici.

Ni politični, a etični problem

Rešetanje obeh tem – ureditev Parka miru in organizacija spominskih prireditev – se je ob vodenju Martina Breclja razvlekla do treh ur. Na večeru so najprej predvajali dokumentarni film Strel v tišini, ki prikazuje vrtenje v začaranem krogu pri naporih, da se kraj eksekucij v času druge svetovne vojne primerno uredi – tudi tako da se ukinejo strelske vaje na poligonu.

V dokumentarcu, ki ga je po smrti Marka Sosiča pred petimi leti zaključila Marija Brecelj, med mnogimi pričevalci nastopa tudi Dušan Kalc. Predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI) je tudi na ponedeljkovem večeru ponovil, da je Park miru še vedno mrtva točka na papirju, kar ni več »političen problem, ampak problem etike«. Ob tem je obžaloval, da organizacija prireditev v spomin na ustreljene na Opčinah sloni izključno na VZPI-ju, medtem ko za svečanosti v Bazovici skrbi odbor pri Narodni in študijski knjižnici (NŠK) ob podpori več organizacij. Kalc je ob tem še pripomnil, da Bazovico obiščejo visoki predstavniki Italije in Slovenije, medtem ko na Opčine ne pride niti tržaški prefekt.

Zadnje vesti v zvezi z zagotovili Občine Trst, da bo namenila 120.000 evrov za uresničitev načrta Parka miru, je prinesel Čok. Dejal je, da mu je odbornik za proračun Everest Bertoli zagotovil, da bo prispevek vključen v popravek k proračunu, vendar ne v tega, o katerem bo tekla beseda čez nekaj tednov, ampak v naslednjega na začetku poletja.