»Miljam privoščim raje turistični kot jeklarski razvoj«

V miljsko volilno areno se je prepričano spustila tudi občinska svetnica in nekdanja pokrajinska odbornica Roberta Tarlao, ki zastopa Občanski pakt za Milje ob podpori svoje občanske liste Meio Muja, Zelenih, Odbora proti gradnji valjarne pri Orehu in gibanja Podemo. Gibanje 5 zvezd svojega simbola ni pristavilo, čeprav so njegovi kandidati prisotni.

Kaj pogrešate danes v Miljah in kako nameravate poskrbeli za manko?

Miljam želim povrniti izgubljeni ugled in dostojanstvo, tako urbano kot družbeno. Iz urbanega vidika bi bilo treba poskrbeti za javno lastnino, na socialnem področju pa bo na novo treba tkati vezi danes neenotnega krajevnega tkiva. Ugotavljamo namreč, da je družbena povezanost v Miljah pomanjkljiva. Gotovo je svoje naredila kriza, občani pa so bili zadnje čase postavljeni na rob, saj jih pri političnih odločitvah nihče ni vprašal za mnenje. Gesli našega programa sta zato sodelovanje in transparentnost v odnosu do občanov.

Valjarna pri Orehu je vroča volilna tema, okrog katere se krešejo kopja. Kako gledate nanjo?

Od vsega začetka smo se izrazili proti njej, saj Miljam raje privoščimo turistični in nikakor ne jeklarski razvoj. Valjarna je nezdružljiva z našim območjem. Samo ozreti se je treba nekoliko nazaj – na bitke, ki smo jih bili proti železarni, proti grožnjam, da bodo v Tržaškem zalivu gradili plinski terminal. Vsakič smo se postavili proti pošastim, da bi zaščitili naše ozemlje. Ko bi sprejeli valjarno, bi se izneverili svojim vrednotam in stopili korak nazaj. »Velikani« nam ponujajo take papirje, kakršne od njih pričakujejo ustanove, jamstva pa so nekaj povsem različnega.

Podpirajo vas tudi člani Gibanja petih zvezd, vendar brez simbola oz. imena. Kaj se je zgodilo?

Zadnjih pet let sem v občinskem svetu zelo dobro sodelovala s kolegom Emanuelejem Romanom od G5Z. Zlasti glede okolja, mobilnosti in neustreznega odvoza odpadkov sta si bila najina pogleda slična. Ko smo se pogovarjali o prihodnosti, se nam je zdela povezava naravna. Člani G5Z, ki bi sodelovali z mano, so se postavili proti gradnji valjarne, kar je bilo v nasprotju s pogledi deželnega in državnega vodstva. Nasprotovanje valjarni jih je stalo uporabo simbola. Ponosna sem nanje: dokazali so, da so vrednote pomembnejše od simbolov.