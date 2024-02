Miljski pust praznuje 70 let

Častitljivih 70 let praznuje letos pustni karneval v Miljah, ki bo, kot veleva tradicija, ponudil tradicionalni sprevod, ples za najmlajše, zabavo v kostumih in še veliko več. Pustarji bodo poskusili odgnati zimo in v Milje priklicati pomlad med 8. in 14. februarjem, pestro dogajanje pa so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v miljskem muzeju Carà.

Predsednik združenja Compagnie del Carnevale Mario Vascotto je v družbi miljskega župana Paola Polidorija, podžupana Nicole Delconteja in letošnje botre Francesce Vogrig poudaril, da njegovo združenje živi za pustni čas in temu primerno mu posvetijo veliko časa in energije. Pustno vzdušje se bo začelo v četrtek, 8. februarja, ko bodo na Trgu Marconi izročili tudi ključe mesta kralju pusta, zaključilo pa se bo s pogrebom v sredo, 14. februarja. Osrednji dogodek bo na programu v nedeljo, 11. februarja, ko se bo po ulicah (začetek ob 13. uri) vil velik sprevod. Organizatorji napovedujejo pravo premikajočo se pustno ulično predstavo, ki se bo dotaknila sedmih različnih tem, obiskovalci pa si bodo parado s šemami in vozovi lahko v živo ogledali s tribun. Vstopnice prodaja Ticketpoint.