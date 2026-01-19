Miljski pustni večeri s QR kodo in plačilom

Napovedi so se naposled uresničile. Udeležba na miljskih pustnih večerih med 12. in 17. februarjem bo za tiste, ki nimajo stalnega bivališča v obalnem mestu, plačljiva. »Pogumno izbiro« uvedbe dnevne vstopnine ob letošnjem, 72. Miljskem pustu je novinarjem napovedal domači župan Paolo Polidori. Že pred dnevi smo namignili na morebitno novost, ki jo je prepričano podprl pokrajinski odbor za javni red in varnost, da bi se omejilo primere nasilja, prekomernega pijančevanja in neredov, ki se radi dogajajo v pustnem času. »Želimo si, da je pust zlasti priložnost za zabavo, za preživljanje prijetnih večerov v družbi. Zato niso dobrodošli divjaki in prepotentni mladi ljudje, ki se radi prepirajo,« je izbrano strategijo, ki jo narekuje potreba za varen pust za družine in ljubitelje pusta utemeljil Polidori. Poskusno, je dodal, saj je treba preizkusiti vsako možno pot proti najstniškim tolpam.

Vstopnica bo imenska

Večerna pustna zabava z glasbo bo v Miljah na Trgu Marconi, za mlajše pa na Trgu Republike. Za vstop v mesto bo treba poravnati vsakič 10 evrov, in sicer med 18. in 4. uro zjutraj, v nedeljo, 15. februarja, pa od 20. do 4. ure zjutraj. To pomeni, da so vsi dnevni pustni dogodki brezplačni in prosto dostopni, vključno z nedeljskim pustnim sprevodom - mesto pa bo treba zapustiti pred navedeno uro. Zadnji avtobusi št. 20 bodo iz Milj odpeljali ob 2. uri zjutraj, ob isti uri bodo zaprli vsi lokali.

Vstopnine bodo oproščeni miljski občani, ki živijo od Žavelj do Lazareta – ne bo jim treba naložiti nobene aplikacije, dovolj bo ob vhodih pokazati osebno izkaznico. Nerezidenti pa bodo morali najprej naložiti aplikacijo s spletne strani Občine Milje ali www.pass.visitmuggia.eu in poravnati vstopnino; QR kodo o opravljenem plačilu bodo morali pokazati ob vstopu oz. izstopu iz mestnega jedra oz. tudi v njem, saj bodo varnostniki preverjali posameznike.