Po rasističnih vzklikih kazen za društvo

Kot smo poročali, je v polfinalu pokrajinskega prvenstva Zalet premagal Fincantieri in si tako zagotovil deželno fazo. Na tej tekmi, je kot znano, prišlo do neljubega dogodka, potem ko je eden od navijačev nasprotne ekipe poskrbel za rasistične vzklike, za kar se je tako društvo kot sam avtor neprimernega dejanja tudi opravičil. V uradnih obvestilih je včeraj območni športni sodnik objavil, da je društvu Fincantieri naprtil 250 evrov kazni zaradi objektivne odgovornosti pri vedenju enega od svojih navijačev. Kot je pojasnil, gre za milejšo kazen, ker je šlo za enkratni dogodek in ker se je društvo takoj distanciralo od dogajanja ter se opravičilo in pokazalo solidarnost nasprotni ekipi in športnici.