Vinogradniki bodo letos trgali ob širši in povsem prevozni cesti

Dela za razširitev ceste v kontovelskem bregu se le bližajo koncu, zato pri Konzorciju za bonifikacijo Julijske krajine, ki vodi gradbišče, računajo, da bodo vinogradniki letos trgali ob širši in povsem prevozni cesti.
»Opravili smo približno 70 odstotkov načrtovanih del, tako da bomo čez največ pet mesecev zaključili,« je povedal inženir iz Konzorcija za bonifikacijo Julijske krajine Emiliano Biasutto. Z njim v breg sta se včeraj odpravila tudi predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni (Slovenska skupnost) in rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica), da bi se seznanila s potekom del. Povedala sta, da sta s tem zadovoljna in da še posebej cenita skrb za krajinsko podobo, s katero so obnovili nove zidove vzdolž razširjenega cestišča. Beton so namreč prikrili s kamenjem za suho gradnjo.
Delavci so zelo hitri, je povedal Biasutto. Dela potekajo nekoliko hitreje od pričakovanega tudi zaradi tega, ker so najprej razširili cesto, kar je omogočilo boljše izvajanje vseh ostalih posegov. Veliko je pomagala tudi uporaba prefabriciranih gradbenih elementov, je pojasnil inženir.
Vse energije so preusmerili v del kontovelskega brega, kjer gradijo cesto. Načrt za sanacijo drugega predela med parcelami, do katerega vodi ožja pešpot, so opustili. Vzdolž razširjene ceste so zaključili gradnjo zidov, velik del so tudi prekrili s kamenjem. Na tem predelu so tudi dodelali sistem za odvajanje voda in pripravili priključke, da se bodo pridelovalci lahko povezali na vodovodno omrežje podjetja AcegasApsAmga. Obenem urejajo rezervoarje za zbiranje deževnice in dostope do posameznih zemljišč. Nazadnje bodo zaključili dela na cesti, ki jo bo treba popraviti in asfaltirati. Rajonske svetnike je skrbelo, da bodo novi zidovi ob parcelah prenizki in da jih bodo divje živali zlahka preskočile. Biasutto je sicer zagotovil, da bo konzorcij za bonifikacijo poskrbel tudi za postavitev mrež.
Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.