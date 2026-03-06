Vinogradniki bodo letos trgali ob širši in povsem prevozni cesti

Dela za razširitev ceste v kontovelskem bregu se le bližajo koncu, zato pri Konzorciju za bonifikacijo Julijske krajine, ki vodi gradbišče, računajo, da bodo vinogradniki letos trgali ob širši in povsem prevozni cesti.

»Opravili smo približno 70 odstotkov načrtovanih del, tako da bomo čez največ pet mesecev zaključili,« je povedal inženir iz Konzorcija za bonifikacijo Julijske krajine Emiliano Biasutto. Z njim v breg sta se včeraj odpravila tudi predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni (Slovenska skupnost) in rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica), da bi se seznanila s potekom del. Povedala sta, da sta s tem zadovoljna in da še posebej cenita skrb za krajinsko podobo, s katero so obnovili nove zidove vzdolž razširjenega cestišča. Beton so namreč prikrili s kamenjem za suho gradnjo.