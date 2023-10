Miljsko gledališče Verdi praznuje sto let

Gledališče Verdi v Miljah praznuje častitljivih sto let delovanja, v katerih so se vseskozi prepletale vse značilnosti zapletenega 20. stoletja, ki je bilo v teh krajih še dodatno napeto. Pomembno obletnico bo Občina Milje proslavljala cel mesec, pred uradnim začetkom gledališke sezone 2023-24, ki bo letos še posebno bogata. Pred jubilejem pa so tudi poskrbeli za obnovo poslopja, od strehe do notranje opreme, žametnih stolov in novega filmskega platna.

V soboto dopoldne je bila na vrsti krajša slovesnost, ki so se je med drugimi udeležili deželni odbornik FJK za kulturo Mario Anzil, župan Paolo Polidori in direktor Deželnega zavoda za gledališča (ERT) Alberto Bevilacqua. Odkrili so spominsko tablo in predstavili priložnostni poštni žig ter razglednico. Različne etape razgibane poti gledališča Verdi pa obnavlja krajša razstava, ki jo je uredil Francesco Fait.

Na začetku fašističnega režima, leta 1923 ga je ustanovil podjetnik Onorato Gorlato, ki je obalnemu mestecu tudi županoval med obema svetovnima vojnama. Po razpoložljivih podatkih naj bi na odrskih deskah kot prvo uprizorili narečno komedijo, se pravi žanr, ki mu še danes v miljskem gledališču posvečajo posebno pozornost.