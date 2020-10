Minilo je 6 mesecev, stanje pa se ni spremenilo

V začetku letošnjega aprila smo poročali o ogorčenju openskega domačina Dragotina Daneva, ki je opozarjal, da so se bili malo prej na Opčinah pojavili novi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki pa so imeli eno hibo in to ne ravno zanemarljivo: nalepke z navodili so bile izključno v italijanščini. »Je podjetje ACEGAS že porabilo stare nalepke, na katerih je bilo pisano, kaj gre v vsak zabojnik tudi v slovenščini? Ali pa so pozabili, kam so jih spravili? Več kot mesec dni smo vsi pod pritiskom večjih in hujših problemov, ki se bodo, upam, čimprej ublažili in izginili. Vsi si želimo, da bi se čimprej vrnili v normalno življenje. Morda pa bomo v normalnem življenju spet videli na zabojnikih (in ne samo tam) tudi našo ljubo slovenščino,« je takrat nekoliko sarkastično trpko zapisal Danev.

Ko smo objavili ugotovitve Dragotina Daneva, je bil začetek aprila, pandemija koronavirusa je hudo razsajala in vladala je popolna zapora. V naslednjih mesecih se je stanje ublažilo, dejavnosti so polagoma začele ponovno odpirati, ljudje so se začeli zopet sprehajati, obiskovati lokale, iti na zabave, skratka, delno se je vrnilo nekakšno normalno življenje, ki je zavladalo čez poletje, vse dokler ni z jesenjo prišel novi val pandemije z zaostritvijo varnostnih ukrepov.

Kaj pa nalepke na zabojnikih? Takoj je treba povedati, da se stanje od takrat, ko je nanj opozarjal Dragotin Danev, ni spremenilo, kar velja tako za Opčine kot za celoten vzhodni Kras.