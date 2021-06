Minister Patuanelli v logističnem centru v Boljuncu

Italijanski minister za kmetijstvo, Tržačan Stefano Patuanelli, se danes mudi v domačem mestu. Na sedežu Trgovinske zbornice se je udeležil posveta ob predstavitvi projekta za promocijo mleka v šolah, pri katerem sodelujejo tudi nekatere šole s slovenskim učnim jezikom, skupaj z lokalnimi predstavniki Gibanja 5 zvezd pa je obiskal tudi logistični center Freeeste v Boljuncu, kjer sta ga sprejela predsednik in generalni direktor družbe Interporto Paolo Privileggio in Oliviero Petz, poleg drugih predstavnikov. Navzoči so bili tudi generalni sekretar pristaniške uprave Vittorio Torbianelli, predsednik Confetra FVG Stefano Visintin, predsednik Agrifood FVG Claudio Filipuzzi in predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič.

Ministru so predstavili dejavnosti in potencial logističnega centra, ki bo s časom tesneje integriran v pristaniške dejavnosti, prevzel pa naj bi tudi pomembno logistično vlogo v živilskem sektorju severovzhodne Italije, predvsem v odnosu do trgov Daljnega vzhoda. Predstavili so mu še zlasti študijo o podpori izvoza vin v prostocarinskem režimu, v Boljuncu bi lahko v ta namen ustvarili platformo v povezavi s pristaniščem in distribucijskimi verigami v tujini.

Patuanelli je po srečanju izjavil, da so ti načrti zelo zanimivi in uresničljivi. »Fundacija Agrifood e Bioeconomy FVG je danes predstavila zelo pomemben logistični projekt v vinskem sektorju, ki se bo lahko odprl tudi drugim panogam. Odnosi z Daljnim vzhodom so za našo državo bistvenega pomena, naši proizvodi potrebujejo dobro organizirano logistiko in distribucijo ter odnos med proizvajalcem in potrošnikom, ki deluje in spodbuja razvijanje novih tehnologij. Vse to se lahko vključi v veliki načrt integrirane logistike živilskega sektorja, ki smo ga razvili v sklopu Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. V prihodnjih tednih bomo zadevo poglobili.«