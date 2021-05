Ministrica Helena Jaklitsch v ponedeljek v Trstu

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch ponovno prihaja med Slovence v Italiji, saj se bo v ponedeljek mudila v Trstu. Na povabilo podpredsednika tržaškega občinskega sveta Igorja Svaba in občinske svetnice Valentine Repini bo ministrica popoldne obiskala tržaško občino, kjer se bo srečala z županom Robertom Dipiazzo in predsednikom občinskega sveta Francescom Di Paolo Panteco, s katerima bo spregovorila o pričakovanjih in položaju slovenske narodne skupnosti v mestu Trst. V pogovoru z občinskimi svetniki in drugimi političnimi predstavniki slovenske manjšine se bo seznanila z odprtimi vprašanji glede slovenske narodne skupnosti, ki so v pristojnosti tržaške občine, kot so podpora slovenskim šolam in vrtcem, ukrepi glede vrnitve Narodnega doma ter uresničevanje vidne dvojezičnosti, piše v sporočilu Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Drugače bo ministrica Helena Jaklitsch svoj tržaški dan začela že dopoldne, ko bo obiskala Licej Franceta Prešerna, kjer se bo srečala z dijaki in spregovorila o osamosvojitvi Slovenije, katere 30-letnico obhajamo ravno v letošnjem letu. V nadaljevanju pa bo obiskala tudi sedež Primorskega dnevnika, kjer se bo srečala z odgovornim urednikom Igorjem Devetakom, člani uprave ter novinarji in sodelavci našega časopisa.