Kraški jusarji s kopico pritožb proti sklepom javnih uprav

Kraški jusarji imajo že več odprtih sodnih in političnih front, v teh dneh pa se odpirajo nove. Napoveduje se priziv na predsednika republike Sergia Mattarello, nameravajo pa tudi vložiti novo tožbo na Deželnem upravnem sodišču (TAR) FJK. A pojdimo po vrsti.

Nazadnje je potekala sodna obravnava v zvezi z zemljišči openskega jusa, ki jih je zemljiškoknjižni sodnik – in deželni komisar za ločeno upravljanje jusarskega premoženja – Arturo Picciotto prepisal na Občino Trst. Sojenje se bo na civilnem sodišču nadaljevalo oktobra, starosta kraških jusarjev Karlo Grgič verjame vsekakor v uspeh. Zaščito interesov openskih jusarjev so namreč zaupali goriškemu odvetniku Robertu Mazzi, ki je pred leti iz podobne zagate rešil vrhovski jus.

Drugo odprto poglavje predstavlja odnos Občine Trst do zemljišč odborov za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Volitev v te odbore ni že tri desetletja, Občina Trst pa jih namerava organizirati letos poleti. Jusarji obstoju tovrstnih odborov na Tržaškem vehementno nasprotujejo, zato – sklicujoč se na državno zakonodajo – nasprotujejo tudi volitvam. Zato nameravajo zoper sklep o sklicu volitev poslati priziv predsedniku republike, kar omogoča italijansko upravno pravo.

Tožbi na deželnem upravnem sodišču zaradi občinskega sklepa o prevzemu pristojnosti odborov za ločeno upravljanje na Opčinah in Proseku – oba sta zaradi smrti članov oziroma izteka mandatov komisarjev ostala brez članov oziroma vodij – pa naj bi se kmalu pridružila nova, obljublja Grgič. Jusarji nameravajo namreč vložiti pritožbo zoper sklep Občine Trst, s katerim ta spreminja namembnost nekaterih zemljišč, ki sicer dejansko že ne izpolnjujejo kriterijev za jusarsko zemljišče. Sklep je občinski svet lani jeseni sprejel soglasno.

Med ta zemljišča spada parcela ob Repentabrski ulici, na kateri namerava openski Sklad Mitja Čuk preurediti svoj obstoječi objekt v, med drugim, slovenske otroške jasli. Drugo območje zaobjema dostopno makadamsko cesto proti Poletovi telovadnici na openskem Pikelcu. Občina Trst pa je s sklepom spremenila namembnost, te parcele so po novem namenjene javni rabi. To je bil predpogoj za dodelitev stavbne pravice Skladu Mitja Čuk. S pritožbo se bodo jusarji obrnili na deželno upravno sodišče FJK.