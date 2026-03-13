Od leta 2012 v Trstu zaprli 611 trgovin

V Trstu je bilo lani 611 trgovin manj kot leta 2012, kar mesto uvršča visoko na lestvici italijanskih občin, kjer so v zadnjih trinajstih letih zabeležili največji upad trgovine na drobno.

Po podatkih, ki jih je objavila stanovska organizacija Confcommercio, zaprtja zadevajo še posebej obrobna območja in mestne četrti, ki jih ne obiskuje veliko turistov. V obdobju med letoma 2012 in 2025 se je v Trstu število trgovin zmanjšalo s 1887 na 1276, v več kot štirih petinah primerov oziroma pri 533 zaprtjih pa je šlo prav za trgovine, ki se nahajajo zunaj mestnega središča.

Vzroke krize trgovine na drobno gre po besedah predsednika stanovske organizacije Confcommercio Antonia Paolettija iskati najprej v porastu spletne prodaje, ki bi zahtevala novo in natančneje opredeljeno zakonodajo, je prepričan. H krizi pa pripomorejo tudi davčni pritisk, visoke najemnine in demografski upad, meni Paoletti. Odgovorna za trgovino pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ) Mirjam Malalan je za Primorski dnevnik potrdila, da je negativen trend opaziti tudi na Krasu. »Mlajše generacije opuščajo dejavnosti, ki so jih zastavili njihovi starši. Res je tudi, da upravljati trgovino ni enostavno,« je pojasnila podjetnica.

Še najbolj pod udarom so trgovci, ki se ukvarjajo s prodajo oblačil in obutve (zaprli so 172 trgovin) ter parfumerije in zlatarne (v tem sektorju so zabeležili 107 zaprtij). Svoje postojanke zapuščajo tudi ulični trgovci: po podatkih organizacije Confcommercio jih je zmanjkalo 81. Upad so zabeležili še pri prodajalcih pohištva, železnine in dodatkov za dom (-68) ter pri prodajalcih živil in pijač (-47). Zaprli so 44 trgovin z mešano ponudbo knjig, igrač in šolskih ter pisarniških potrebščin, 72 kioskov s časopisi in revijami (65 teh na obrobnih mestnih predelih), 23 trafik za prodajo tobačnih izdelkov in 11 bencinskih servisov.

Pomnožili pa so se avtomati (teh je devetnajst več) in trgovine z izdelki s področja informatike in komunikacije. V tem sektorju so namreč zabeležili osem novih odprtij.