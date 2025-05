Ministrstvo bo moralo plačati odškodnino za tehnika, ki je zbolel zaradi azbesta

Tržaško pritožbeno sodišče je obsodilo italijansko Ministrstvo za izobraževanje in zaslužnost (MIM), da mora plačati 600.000 evrov odškodnine družini laboratorijskega tehnika tehniškega zavoda Volta v Trstu. Ta je leta 2016 pri 77 letih umrl zaradi mezotelioma, potem ko je bil v šolskem laboratoriju več let izpostavljen azbestu. Novico je sporočil italijanski državni opazovalni urad za azbest (ONA).

Sodišče je spremenilo prvostopenjsko sodbo in priznalo odgovornost ministrstva ter povezavo med boleznijo in delovnimi nalogami pokojnega. Ta je 15 let delal v laboratoriju in drugih šolskih prostorih zavoda, kjer se je med drugim posvečal obdelavi, upravljanju z obdelovalnimi stroji ter ravnanju z materiali, ki so vsebovali azbest. Poleg tega je tudi pogosto odstranjeval in odlagal nevarne odpadke brez ustrezne zaščite.

V uradu za azbest poudarjajo, da sodba postavlja v ospredje vprašanje varnosti na šolah, v katerih ostaja problem azbesta še prevečkrat v ozadju. Po zadnjih podatkih Nacionalnega zavoda za zavarovanje pred nesrečami pri delu (INAIL) so na šolah v Italiji zabeležili 158 primerov mezotelioma.