Pohod, ki ga ob svetovnem dnevu miru na prvi dan v letu prireja Odbor za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci, je včeraj zaživel v virtualni obliki.

Na Facebook profil odbora se je med 16. in 19. ure povezalo približno 800 ljudi. Med temi je bilo 40 uradno prijavljenih na dogodek, številni so se v skupino tudi oglasili. S spletno različico pohoda so organizatorji pozvali facebookove prijatelje naj objavijo misel, videoposnetek, fotografijo ali razmišljanje o miru. Letos so za rdečo nit izbrali poziv papeža Frančiška, ki vabi, naj se denar, ki je namenjen nakupovanju orožja, preusmeri v sklad za razvoj revnejših držav, odpravo lakote in pomoč najrevnejšim.

»Mir mora biti želja in pravica vseh ljudi,« je izjavil Luciano Ferluga, član odbora, ki je nad udeležbo na virtualni pohod navdušen.